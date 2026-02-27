Матчи Скрыть

Воспитанник "Краснодара" охарактеризовал Галицкого

Голкипер "Балтики" Максим Бориско охарактеризовал владельца "Краснодара" Сергея Галицкого.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Бориско, Галицкий помогает Краснодару и повышает уровень жизни в городе.

- Очень помогает Краснодару. Он делает город. Не знаю никого, кто бы так вкладывался в Краснодар.

Повышает уровень жизни. Дает столько надежд детям заиграть в большой футбол. И все бесплатно, - приводит слова Бориско Sport24.

Максим Бориско занимался в академии "Краснодара" с 2008 по 2011 год, а затем перешел в академию ЦСПФ. С 2019 года голкипер является игроком калининградской "Балтики".

В нынешнем сезоне Максим Бориско провел за "Балтику" во всех турнирах 18 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.

