Воспитанник "Краснодара" охарактеризовал Галицкого

- Очень помогает Краснодару. Он делает город. Не знаю никого, кто бы так вкладывался в Краснодар.
Повышает уровень жизни. Дает столько надежд детям заиграть в большой футбол. И все бесплатно, - приводит слова Бориско Sport24.
Максим Бориско занимался в академии "Краснодара" с 2008 по 2011 год, а затем перешел в академию ЦСПФ. С 2019 года голкипер является игроком калининградской "Балтики".
В нынешнем сезоне Максим Бориско провел за "Балтику" во всех турнирах 18 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.