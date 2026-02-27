Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Радимов рассказал, сможет ли "Балтика" по итогам сезона попасть в топ-3 РПЛ

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 19 тура РПЛ "Зенит" - "Балтика".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Радимова, "Балтика" будет продолжать играть в свой футбол, но у команды нет шансов попасть в топ-3 РПЛ.

- Думаю, "Балтика" будет просто продолжать играть в свой футбол.
Я не думаю, что у них есть реально какие-то грандиозные планы по выигрышу медалей чемпионата, это в принципе невозможно.

Им в первую очередь надо удержаться в пятерке, чем подняться выше, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".

По итогам сезона-2024/25 калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ. С сентября 2024 года главным тренером команды является Андрей Талалаев.

Сегодня, 27 февраля, калининградцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом" в 19 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. По итогам 18 сыгранных туров калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 39 баллами в своем активе.

