Министр спорта РФ поздравил Семака с днем рождения. Ранее он заявил, что не знает тренера

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил с днем рождения главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дегтярева, Семак - редкий пример специалиста, который состоялся на высоком уровне и как игрок, и как тренер.

- От всего спортивного сообщества поздравляю вас с юбилеем! В профессиональном спорте вы редкий пример специалиста, который состоялся на самом высоком уровне и как результативный игрок, и как успешный тренер.

Желаю Вам, Сергей Богданович, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет, - приводит слова Дегтярева "Коммерсантъ".

Сегодня, 27 февраля, главному тренеру петербургского "Зенита" Сергею Семаку исполнилось 50 лет. С 2018 года он возглавляет петербуржцев - с сине-бело-голубыми Семак шесть раз становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок страны и пять раз выигрывал Суперкубок России.

Ранее Семак выступил с критикой нового лимита на легионеров. В ответ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Семак, потому что в России "главных тренеров - тьма".

