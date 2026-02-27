Абаскаль прокомментировал подписание Медины

- Хесус — очень универсальный игрок, он хорошо себя проявил в "Нью-Йорке", ЦСКА и у нас в "Спартаке". Я считаю, что его потенциал не был использован в полной мере.
Он всегда забивал голы и делал голевые передачи, набирая более 10 очков за сезон. Хесус стал свободным агентом, а мы искали игрока с такими характеристиками, поэтому мы связались с ним через нашего спортивного директора, и все сложилось хорошо, - цитирует Абаскаля "СЭ".
Хесус Медина ранее выступал за московский "Спартак" и ЦСКА, а в феврале текущего года на правах свободного агента перешел в команду Гильермо Абаскаля. На счету полузащитника 77 матчей в Российской Премьер-Лиге, 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего парагвайца в 2,5 миллионов евро.
Напомним, что Медина работал с Абаскалем в столичном "Спартаке". Испанский специалист был главным тренером красно-белых с лета 2022 года по апрель 2024 года.