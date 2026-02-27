Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Абаскаль прокомментировал подписание Медины

Главный тренер "Атлетико Сан Луис" Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание Хесуса Медины.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Абаскаля, Медина - универсальный игрок, потенциал которого полностью не раскрыт.

- Хесус — очень универсальный игрок, он хорошо себя проявил в "Нью-Йорке", ЦСКА и у нас в "Спартаке". Я считаю, что его потенциал не был использован в полной мере.

Он всегда забивал голы и делал голевые передачи, набирая более 10 очков за сезон. Хесус стал свободным агентом, а мы искали игрока с такими характеристиками, поэтому мы связались с ним через нашего спортивного директора, и все сложилось хорошо, - цитирует Абаскаля "СЭ".

Хесус Медина ранее выступал за московский "Спартак" и ЦСКА, а в феврале текущего года на правах свободного агента перешел в команду Гильермо Абаскаля. На счету полузащитника 77 матчей в Российской Премьер-Лиге, 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего парагвайца в 2,5 миллионов евро.

Напомним, что Медина работал с Абаскалем в столичном "Спартаке". Испанский специалист был главным тренером красно-белых с лета 2022 года по апрель 2024 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится