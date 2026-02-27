Агент рассказал, почему Джикия пропустил несколько матчей "Антальяспора"

Футбольный агент Малик Арутюнов, специализирующийся на турецком рынке, рассказал, почему Георгий Джикия пропустил несколько матчей "Антальяспора".

Фото: GETTY IMAGES

Сейчас Джикия готов. То, что он не играл, связанно с травмой. Восстанавливался и набирал форму, - цитирует Арутюнова "Чемпионат"

По словам Арутюнова, Джикия долгое время восстанавливался после травмы, но сейчас готов к выходу на поле.- Думаю, что Джикия выйдет в стартовом составе в матче с "Фенербахче". Я считаю его сильнейшим защитником в "Антальяспоре". У клуба уже третий тренер и у каждого своё видение. Но травма Георгия, которую он получил в ноябре в товарищеском матче затянулась.Георгий Джикия перешел в турецкий "Антальяспор" летом 2025 года на правах свободного агента и заключил с клубом двухлетний контракт. В нынешнем сезоне россиянин вышел на поле в 13 встречах и записал на свой счет два забитых мяча. С 8 ноября прошлого года Джикия ни разу не вышел на поле - сообщалось, что защитник получил повреждение.По итогам 23 сыгранных туров "Антальяспор" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Турции с 23 набранными очками в своем активе. В 24 туре Суперлиги команде предстоит сыграть на домашнем стадионе с "Фенербахче".