Первая лига опубликовала фотографии из Московского зоопарка в честь Всемирного дня защиты животных. Обсуждения вызвала фотография обезьяны в шарфе "Уфы". Позднее эта фотография была заменена на бабочек, сидящих на сумке с логотипом "Алании".
Пресс-служба Первой лиги принесла извинения перед фанатами уфимского клуба.
"Зачем это комментировать? Тут и так все ясно", - приводит слова Газизова Sport24.
"Уфа" в таблице Первой лиги занимает 13-е место, набрав в 12 матчах 13 очков. Ближайший матч уфимцы проведут 9 октября против махачкалинского "Динамо" в гостях.
В Первой лиге извинились за фото обезьяны в шарфе "Уфы"
Газизов - о фото обезьяны в шарфе "Уфы": зачем это комментировать?
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал инцидент в соцсетях Первой лиги.
Фото: ФК "Уфа"