Ранее он сообщал о получении повестки из военкомата.
"Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды Вооруженных Сил. В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года нужно идти", - цитирует Кандалова "СЭ".
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В ее рамках в ряды российской армии будут призваны 300 тысяч резервистов. Несколько тренеров и игроков (как действующих, так и бывших) признавались в том, что им приходили повестки. Сообщалось, что это коснулось нескольких игроков РПЛ и пятнадцати футболистов Первой лиги.
"Балтика" в нынешнем сезоне Первой лиги после 15 туров имеет в своем активе 28 очков и занимает в таблице первенства 2 место. На 6 очков калининградский клуба отстает от лидирующей "Алании".
Главу пресс-службы "Балтики" мобилизовали
Руководитель пресс-службы калининградской "Балтики" Сергей Кандалов заявил о своей мобилизации.
Фото: ФК "Балтика"