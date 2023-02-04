- Мы разговаривали с Шамилем Газизовым по контракту, даже договорились на хороших условиях. Но по ряду причин мы решили отпустить эту ситуацию. Слишком мало времени до матча осталось, нужно набирать форму, тренироваться с командой и быть очень готовым к Кубку России, - приводит комментарий Павлюченко Sport24.
Ранее экс-форвард сборной России Роман Павлюченко вел активные переговоры с "Уфой" об участии в плей-офф матче Кубка России против Ахмата. Футболист присутствовал на сборе уфимского коллектива в Турции и даже проводил тренировки. Ранее экс-футболист выступал за "Спартак", "Локомотив", "Тоттенхэм", "Кубань" и "Урал". В декабре Роману исполнился 41 год.
"Уфа" смогла выйти в нижнюю сетку в плей-офф Кубка России и теперь в первом раунде встретится с "Ахматом". В нынешнем розыгрыше Первой Лиги коллектив из Башкирии располагается на 16 месте в таблице первенства. Команда набрала 18 очков за 20 туров и забила 16 голов. Сейчас на позиции центрфорварда в "Уфе" выступают колумбиец Дилан Ортис и россиянин Роман Минаев.
Павлюченко не сыграет за "Уфу" в Кубке России
Роман Павлюченко принял решение не возобновлять карьеру за "Уфу".
Фото: РИА Новости