"Есть ли предложения от других клубов в связи с той результативностью, которую показываю? На данный момент все мои мысли связаны с "Кубанью". Ни о чем другом не думаю. Сейчас нужно сделать все, чтобы "Кубань" осталась в ФНЛ. Остальные вопросы будем решать после сезона", - приводит слова Абдокова Sport24.
Атакующий полузащитник "Кубани" Нури Абдоков является лучшим бомбардиром команды. Футболист защищает цвета кубанского клуба с лета 2020 года. В этом сезоне на его счету 10 забитых мячей и 1 голевая передача в 27 играх. На данный момент 22-летний россиянин занимает третью строчку в гонке лучших бомбардиров Первой лиги. "Кубань" расположилась в зоне вылета, на 15 месте в турнирной таблице Первой лиги. "Велес" с таким же количеством баллов находится на строчку выше лишь по дополнительным показателям.
Лучший бомбардир "Кубани" Абдоков: на данный момент все мои мысли связаны с этим клубом
Хавбек "Кубани" Нури Абдоков прокомментировал свою будущее в команде.
Фото: ФК "Кубань"