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Metaratings: "Химки" арендуют у "Локомотива" Берковского, его выкупят за 10 забитых голов

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По данным СМИ, полузащитник московского "Локомотива" Илья Берковский продолжит карьеру в "Химках" на правах аренды.
Фото: ФК "Пари НН"
23-летний атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Илья Берковский подпишет контракт с подмосковными "Химками", сообщают СМИ.

По данным источника, переход игрока будет оформлен в виде аренды с опцией обязательного выкупа. Сообщается, что эта опция активируется в случае, если футболист забьет в Первой лиге 10 голов.

В прошедшем сезоне Берковский выступал на правах аренды за "Пари Нижний Новгород", провел за волжан 11 матчей (6 в чемпионате России и 5 в Кубке) и отметился 1 результативной передачей в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru


Химки Локомотив Берковский
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