23-летний атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Илья Берковский подпишет контракт с подмосковными "Химками", сообщают СМИ.
По данным источника, переход игрока будет оформлен в виде аренды с опцией обязательного выкупа. Сообщается, что эта опция активируется в случае, если футболист забьет в Первой лиге 10 голов.
В прошедшем сезоне Берковский выступал на правах аренды за "Пари Нижний Новгород", провел за волжан 11 матчей (6 в чемпионате России и 5 в Кубке) и отметился 1 результативной передачей в РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Химки" арендуют у "Локомотива" Берковского, его выкупят за 10 забитых голов
По данным СМИ, полузащитник московского "Локомотива" Илья Берковский продолжит карьеру в "Химках" на правах аренды.
Фото: ФК "Пари НН"