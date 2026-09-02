Как пишет телеграм-канал "Mash на спорте", общая сумма взысканий составила 48,5 тысячи рублей. Большая часть нарушений 35-летнего футболиста связана с превышением скорости. Кроме того, Кокорин выезжал на полосу для общественного транспорта, не оплачивал парковку и оставлял машину в неположенных местах. По данным источника, россиянин передвигался на красной Lamborghini Aventador Roadster и зелёной BMW M5 CS.
Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента. Последним клубом Кокорина был кипрский "Арис", который он покинул летом 2026 года после завершения контракта.
Кокорин получил 39 штрафов за три месяца в России - источник
Александр Кокорин за три месяца пребывания в России получил 39 штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Фото: Getty Images