"Зенит" и "Динамо" Махачкала объявили стартовые составы на матч Кубка России

Фото: ФК "Зенит"

Встреча пройдёт 2 сентября и начнётся в 18:30 по московскому времени.Москвичёв, Сантос, Нино, Андраде, Волков, Караваев, Джон, Ерохин, Мусаев, Глушенков, Соболев.: Волк, Зинович, Аларкон, Кагермазов, Сандрачук, Джабраилов, Александров, Магомедов, Хоссейннежад, Лесовой, Агаларов."Зенит" имеет в активе пять очков и лидирует в своей группе. Махачкалинцы с одним баллом в копилке занимают последнее, четвёртое место.Также в группе С участвуют "Крылья Советов" и "Балтика", которые свой очный матч проведут сегодня в 20:45 мск.