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"Зенит" и "Динамо" Махачкала объявили стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы "Зенита" и махачкалинского "Динамо" на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
Встреча пройдёт 2 сентября и начнётся в 18:30 по московскому времени.

"Зенит": Москвичёв, Сантос, Нино, Андраде, Волков, Караваев, Джон, Ерохин, Мусаев, Глушенков, Соболев.

"Динамо" Махачкала: Волк, Зинович, Аларкон, Кагермазов, Сандрачук, Джабраилов, Александров, Магомедов, Хоссейннежад, Лесовой, Агаларов.

"Зенит" имеет в активе пять очков и лидирует в своей группе. Махачкалинцы с одним баллом в копилке занимают последнее, четвёртое место.

Также в группе С участвуют "Крылья Советов" и "Балтика", которые свой очный матч проведут сегодня в 20:45 мск.

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