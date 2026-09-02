"Зенит" и "Динамо" Махачкала объявили стартовые составы на матч Кубка России

Встреча пройдёт 2 сентября и начнётся в 18:30 по московскому времени.
"Зенит": Москвичёв, Сантос, Нино, Андраде, Волков, Караваев, Джон, Ерохин, Мусаев, Глушенков, Соболев.
"Динамо" Махачкала: Волк, Зинович, Аларкон, Кагермазов, Сандрачук, Джабраилов, Александров, Магомедов, Хоссейннежад, Лесовой, Агаларов.
"Зенит" имеет в активе пять очков и лидирует в своей группе. Махачкалинцы с одним баллом в копилке занимают последнее, четвёртое место.
Также в группе С участвуют "Крылья Советов" и "Балтика", которые свой очный матч проведут сегодня в 20:45 мск.