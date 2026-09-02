Игрок "Ботафого" сделал заявление на фоне срыва своего перехода в "Динамо"

Хочу четко заявить, что полностью не согласен с решением медицинского штаба российского клуба, который, по совпадению, занял такую же позицию в отношении другого игрока, приехавшего сюда вместе со мной", - цитирует Мартинса его агентство в соцсетях.
Сегодня, 2 сентября, в средствах массовой информации распространилась новость о срыве сделки по переходу 23-летнего бразильского футболиста из "Ботафого" Матеуса Мартинса. Причиной неудачи стало медицинское обследование, которое было провалено игроком.
По той же причине не состоялся переход вингера Гонсало Платы из "Фламенго". Позднее "Динамо" официально объявило, что трансферы обоих крайних нападающих не будут реализованы.
Ранее на этой неделе игроки перелетели в Москву. Их прибытие освещалось в социальных сетях московским клубом.