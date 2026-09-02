Игрок "Ботафого" сделал заявление на фоне срыва своего перехода в "Динамо"

Матеус Мартинс прокомментировал несостоявшийся трансфер в московский клуб.

Фото: ФК "Динамо"

Хочу четко заявить, что полностью не согласен с решением медицинского штаба российского клуба, который, по совпадению, занял такую же позицию в отношении другого игрока, приехавшего сюда вместе со мной", - цитирует Мартинса его агентство в соцсетях.