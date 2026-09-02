Булыкин ответил, нужно ли "Локомотиву" увольнять Галактионова

Фото: ФК "Локомотив"

Думаю, любой другой тренер имел бы сейчас то, что выпало на долю Галактионова. Но он молодец, держится и пытается исправить ситуацию. Нельзя сказать, что он сдался. Не думаю, что его нужно сейчас увольнять – он сможет выправить положение. Главное, чтобы игроки не бросили его, - сказал Булыкин.