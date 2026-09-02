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Булыкин ответил, нужно ли "Локомотиву" увольнять Галактионова

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info оценил работу Михаила Галактионова на фоне неудачной серии "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Булыкина, ответственность за результаты лежит не только на наставнике, а одной из причин спада стала резкая продажа лидеров команды.

- Не могу сказать, что один Галактионов виноват в таких удручающих результатах "Локомотива", там целая цепочка. И одна из главных причин – резкая продажа всех лидеров, костяка команды.

Думаю, любой другой тренер имел бы сейчас то, что выпало на долю Галактионова. Но он молодец, держится и пытается исправить ситуацию. Нельзя сказать, что он сдался. Не думаю, что его нужно сейчас увольнять – он сможет выправить положение. Главное, чтобы игроки не бросили его, - сказал Булыкин.

"Локомотив" не побеждает на протяжении девяти матчей. После шести туров железнодорожники набрали три очка и занимают 14-е место в РПЛ. 6 сентября москвичи сыграют на выезде с "Балтикой".

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