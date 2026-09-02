"Зенит" сыграет товарищеский матч с "Трабзонспором". Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по петербургскому времени.
Напомним, в составе турецкого клуба выступают голкипер Андре Онана, хавбек Фабиньо, винегр Мохаммед Салах и другие звездные футболисты. Ранее пост главного тренера команды занимал экс-форвард "Зенита" Фатих Текке.
"Зенит" анонсировал товарищеский матч с турецким клубом
Клуб из Турции посетит "Газпром Арену".
Фото: ФК "Зенит"