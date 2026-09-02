Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Зенит
18:30
Динамо МхНе начат
Спартак
20:45
РодинаНе начат
Балтика
20:45
Крылья СоветовНе начат

"Зенит" анонсировал товарищеский матч с турецким клубом

Клуб из Турции посетит "Газпром Арену".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" сыграет товарищеский матч с "Трабзонспором". Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по петербургскому времени.

Напомним, в составе турецкого клуба выступают голкипер Андре Онана, хавбек Фабиньо, винегр Мохаммед Салах и другие звездные футболисты. Ранее пост главного тренера команды занимал экс-форвард "Зенита" Фатих Текке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится