"Это часто от него звучало. Камилыч у нас, старших, про крысу спрашивал, вызывал к себе в кабинет, беседовал. Безрезультатно", — сказал Темников.
Ранее бывший генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что в клубе в прошлом сезоне была крыса, передававшая информацию журналистам. Функционер заявил, что это человека так и не удалось выявить.
Источник: Sport24.
Темников — о "крысе" в "Уфе": Газизов часто у нас про нее спрашивал, искал. Безрезультатно
Бывший полузащитник "Уфы" Иван Темников вспомнил, как экс-генеральный директор команды Шамиль Газизов искал крысу.
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