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Спиряков: Медиалига уже вышла на уровень Второй лиги

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Бывший вратарь "Амкала" Евгений Спиряков считает, что команды Медиалиги выступают на уровне коллективов Второй лиги.
Фото: личный архив Евгения Спирякова
"Как будто Медиалига уже вышла на уровень Второй лиги вполне уверенно. По составу уж точно", — сказал Спиряков.

Отметим, что в матче 1/32 финала Кубка России 2DROTS обыграли кировское "Динамо" со счётом 2:0 и прошли дальше по турнирной сетке. "Амкал", другой медиаклуб, уже вылетел из соревнований.

Источник: "МК".


Амкал 2DROTS
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