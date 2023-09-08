"Как будто Медиалига уже вышла на уровень Второй лиги вполне уверенно. По составу уж точно", — сказал Спиряков.
Отметим, что в матче 1/32 финала Кубка России 2DROTS обыграли кировское "Динамо" со счётом 2:0 и прошли дальше по турнирной сетке. "Амкал", другой медиаклуб, уже вылетел из соревнований.
Источник: "МК".
Спиряков: Медиалига уже вышла на уровень Второй лиги
Бывший вратарь "Амкала" Евгений Спиряков считает, что команды Медиалиги выступают на уровне коллективов Второй лиги.
Фото: личный архив Евгения Спирякова