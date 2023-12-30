"Пиво после матчей — это нормально. Вопрос в количестве. Но лучше выпить один стакан, а не один литр. Все хорошо в меру", - приводит слова Джованни "Матч ТВ".
Напомним, что "Химки" заняли предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023 и вылетели в Первую лигу. После 20-ти туров команда занимает вторую строчку в таблице второй по значимости лиге и отстает от махачкалинского "Динамо" на одно очко. В последних пяти матчах подмосковный клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью.
Тренер "Химок" по физической подготовке: пиво после матчей — это нормально
Тренер по физической подготовке подмосковных "Химок", итальянец Сержио Джованни высказался об употреблении алкогольных напитков.
Фото: ФК "Химки"