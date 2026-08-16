"Нужно сфотографировать и повесить". Евсеев отреагировал на третье место махачкалинского "Динамо"

Специалист предложил сохранить нынешнюю турнирную таблицу на память и признался, что в Махачкале могут порадоваться такому положению как минимум до следующей встречи. В ней "Динамо" предстоит проверить свои силы против лидирующего "Краснодара".
- Нужно сейчас это сфотографировать и повесить у себя в Махачкале. Будем радоваться. До следующего тура, где мы будем играть с вице-чемпионом страны и лидером в таблице на данный момент - "Краснодаром". Представляете, какая вывеска будет? "Краснодар" на первом месте, а Махачкала пока что на третьем, - цитирует Евсеева "Матч ТВ".
В воскресенье махачкалинцы крупно обыграли на выезде "Крылья Советов", одержав третью победу в четырёх турах. Команда Евсеева набрала девять очков.