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"Нужно сфотографировать и повесить". Евсеев отреагировал на третье место махачкалинского "Динамо"

Махачкалинское "Динамо" после четырёх туров неожиданно закрепилось среди лидеров чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Наставник команды Вадим Евсеев с юмором отреагировал на третье место своих подопечных в таблице РПЛ.

Специалист предложил сохранить нынешнюю турнирную таблицу на память и признался, что в Махачкале могут порадоваться такому положению как минимум до следующей встречи. В ней "Динамо" предстоит проверить свои силы против лидирующего "Краснодара".

- Нужно сейчас это сфотографировать и повесить у себя в Махачкале. Будем радоваться. До следующего тура, где мы будем играть с вице-чемпионом страны и лидером в таблице на данный момент - "Краснодаром". Представляете, какая вывеска будет? "Краснодар" на первом месте, а Махачкала пока что на третьем, - цитирует Евсеева "Матч ТВ".

В воскресенье махачкалинцы крупно обыграли на выезде "Крылья Советов", одержав третью победу в четырёх турах. Команда Евсеева набрала девять очков.

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