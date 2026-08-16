Гол Солари принёс "Спартаку" победу над "Балтикой"

Встреча в Калининграде завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Первый мяч был забит на 20-й минуте. Манфред Угальде после передачи Мирлинда Даку вывел гостей вперёд. "Балтика" ответила практически сразу - на 23-й минуте Андрей Мендель восстановил равенство.
В начале второго тайма Пабло Солари поразил ворота калининградской команды и принёс "Спартаку" победу.
Чемпионат России. 4 тур.
Голы: Мендель, 23 - Угальде, 20, Солари, 49
"Балтика": Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Чивич (Рядно, 78), Мурид, Мендель (Беликов, 78), Титков, М. Петров (Муфи, 58, Поспелов, 85), Оффор (Хиль, 58).
"Спартак": Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Зобнин (Парада, 88), Жедсон Фернандеш, Солари (Саусь, 77), Маркиньос (Дмитриев, 90+2), Умяров, Угальде (Пруцев, 90+2), Даку.
Предупреждения: Бевеев, 47, Мурид, 73, Ву, 77, Жедсон, 77, Титков, 77, Угальде, 77.