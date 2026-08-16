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Гол Солари принёс "Спартаку" победу над "Балтикой"

Московский "Спартак" одержал победу над "Балтикой" в матче четвёртого тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча в Калининграде завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Первый мяч был забит на 20-й минуте. Манфред Угальде после передачи Мирлинда Даку вывел гостей вперёд. "Балтика" ответила практически сразу - на 23-й минуте Андрей Мендель восстановил равенство.

В начале второго тайма Пабло Солари поразил ворота калининградской команды и принёс "Спартаку" победу.

Чемпионат России. 4 тур.

Голы: Мендель, 23 - Угальде, 20, Солари, 49

"Балтика": Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Чивич (Рядно, 78), Мурид, Мендель (Беликов, 78), Титков, М. Петров (Муфи, 58, Поспелов, 85), Оффор (Хиль, 58).

"Спартак": Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Зобнин (Парада, 88), Жедсон Фернандеш, Солари (Саусь, 77), Маркиньос (Дмитриев, 90+2), Умяров, Угальде (Пруцев, 90+2), Даку.

Предупреждения: Бевеев, 47, Мурид, 73, Ву, 77, Жедсон, 77, Титков, 77, Угальде, 77.

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