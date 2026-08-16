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Бушманов: то, что "Спартак" умеет побеждать без Барко - хороший признак

Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов в беседе с Rusfootball.info высказался о победе красно-белых над "Балтикой" в 4-м туре.
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартак" провел хороший матч, мне игра понравилась. Матч получился достаточно динамичным, обе команды играли на победу. Победа "Спартака" ценна ещё тем, что она добыта в Калининграде - там всем клубам тяжело играть. Даже без Барко, хотя его не хватало, "Спартак" умеет побеждать. Это хороший признак. Посмотрим, как будет дальше, но пока игра "Спартака" радует. Матч с "Зенитом" станет определённым тестом, - сказал Бушманов.

"Спартак" одержал третью победу в четырёх турах на старте сезона и с 9 очками поднялся на третье место в РПЛ. "Балтика" (6 очков) идёт шестой в турнирной таблице.

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