- Начало матча было хорошим: давили, играли, и в принципе все было неплохо. И гол Угальде, на удивление, трудовой забил, что редко бывает: обычно подставляет ногу просто.
Но, если в первом тайме все было неплохо, то во втором все наоборот. И вперёд вышли, потому что сильно везло. А судейство в этом матче было просто ужасным: например, момент, когда Солари наступает на ногу игроку "Балтики", тот корчится от боли, но карточки Солари нет. А через минуту Солари изображает, что ему попали по лицу, хотя там ничего и близко такого не было, - сказал Червиченко.
Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
"Судейство было просто ужасным". Червиченко высказался после победы "Спартака" над "Балтикой"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info победу "красно-белых" над "Балтикой" четвертом туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"