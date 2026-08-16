"Судейство было просто ужасным". Червиченко высказался после победы "Спартака" над "Балтикой"

Rusfootball.info победу "красно-белых" над "Балтикой" четвертом туре РПЛ. Бывший президент " Спартака Андрей Червиченко прокомментировалпобеду "красно-белых" над "Балтикой" четвертом туре РПЛ.

Фото: ФК "Спартак"

- Начало матча было хорошим: давили, играли, и в принципе все было неплохо. И гол Угальде, на удивление, трудовой забил, что редко бывает: обычно подставляет ногу просто.



Но, если в первом тайме все было неплохо, то во втором все наоборот. И вперёд вышли, потому что сильно везло. А судейство в этом матче было просто ужасным: например, момент, когда Солари наступает на ногу игроку "Балтики", тот корчится от боли, но карточки Солари нет. А через минуту Солари изображает, что ему попали по лицу, хотя там ничего и близко такого не было, - сказал Червиченко.



Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Балтика