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Угальде оценил свою связку с Даку в атаке "Спартака"
Сегодня, 07:02
Манфред Угальде рассказал о взаимодействии с Мирлиндом Даку после победы "
Спартака
" над "Балтикой".
Фото: ФК "Спартак"
Именно связка двух нападающих помогла красно-белым открыть счёт в Калининграде: новичок москвичей ассистировал костариканцу.
- Это решение тренера. Мне комфортно играть и так и так. Главное, помогать команде и достигать целей, - передаёт слова Угальде
"Матч ТВ"
.
"
Спартак
" обыграл "Балтику" со счётом 2:1. Московская команда идёт на третьей строчке в чемпионате России.
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Манфред Угальде
Мирлинд Даку
Спартак
Балтика
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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