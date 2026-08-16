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Угальде оценил свою связку с Даку в атаке "Спартака"

Манфред Угальде рассказал о взаимодействии с Мирлиндом Даку после победы "Спартака" над "Балтикой".
Фото: ФК "Спартак"
Именно связка двух нападающих помогла красно-белым открыть счёт в Калининграде: новичок москвичей ассистировал костариканцу.

- Это решение тренера. Мне комфортно играть и так и так. Главное, помогать команде и достигать целей, - передаёт слова Угальде "Матч ТВ".

"Спартак" обыграл "Балтику" со счётом 2:1. Московская команда идёт на третьей строчке в чемпионате России.

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