По информации телеграм-канала "ФНЛ с Ильевым", ярославский "Шинник" связывался с Кутеповым, но переговоры зашли в тупик. Отмечается, что "Велес" не отпустит полузащитника из клуба.
В текущем сезоне Илья Кутепов провел за "Велес" 12 матчей во всех турнирах и отметился 2-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. "Велес" занял пятую строчку во Второй Лиге, группе "Золото" в первой части сезона. Соглашение бывшего игрока сборной России с клубом действительно до июня текущего года.
"Шинник" заинтересован в подписании Кутепова
Ярославский "Шинник" заинтересован в подписании полузащитника Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Спартак"