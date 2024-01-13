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"Шинник" заинтересован в подписании Кутепова

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Ярославский "Шинник" заинтересован в подписании полузащитника Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Спартак"
По информации телеграм-канала "ФНЛ с Ильевым", ярославский "Шинник" связывался с Кутеповым, но переговоры зашли в тупик. Отмечается, что "Велес" не отпустит полузащитника из клуба.

В текущем сезоне Илья Кутепов провел за "Велес" 12 матчей во всех турнирах и отметился 2-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. "Велес" занял пятую строчку во Второй Лиге, группе "Золото" в первой части сезона. Соглашение бывшего игрока сборной России с клубом действительно до июня текущего года.

Шинник Велес Кутепов
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