"Думал полететь на "Сантьяго Бернабеу", но всё же решил посетить "Анжи-Арену". Всё-таки это был самый важный матч сезона для всех дагестанцев. Поздравляю "Динамо", - написал Хабиб в своих социальных сетях.
В среду 8-го мая в рамках перенесенного 24-го тура Первой лиги махачкалинское "Динамо" принимало на своем поле "Химки". Хозяева одержали минимальную победу (1:0) благодаря голу полузащитника Ражаба Магомедова на 79-й минуте. Победа позволила "Динамо" опередить "Химки" и возглавить турнирную таблицу за три тура до финиша чемпионата.
В активе "Динамо" 58 очков в 31-м матче чемпионата. Идущие вторыми "Химки" с 57-ю очками отстают от "Динамо" на 1 очко. В тот же день на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде проходил ответный полуфинал Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Баварией". Испанский клуб одержал победу со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Хабиб Нурмагомедов: думал полететь на "Бернабеу", но все-таки решил посетить матч "Динамо" Махачкала - "Химки"
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему предпочел матч 24-го тура Первой лиги "Динамо" - "Химки" ответному полуфиналу Лиги Чемпионов "Реал" - "Бавария".
Фото: личный архив Хабиба Нурмагомедова