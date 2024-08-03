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Агент Ратковица: ПАОК проявляет интерес к Ване Дркушичу из "Сочи"

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Футбольный агент Младен Ратковица, занимающийся ведением дел защитника "Сочи" Вани Дркушича, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны ПАОКа.
Фото: "Чемпионат"
"Да, действительно ПАОК проявляет интерес к Ванье Дркушичу. На данный момент могу лишь сказать, что это отличный клуб и чемпион Греции", - цитирует Ратковицу "Чемпионат".

Права на защитника сборной Словении Ваню Дркушича принадлежат вылетевшему из РПЛ "Сочи". Ранее сообщалось, что футболист планирует сменить клуб в летнее трансферное окно. По данным СМИ, в футболисте также заинтересована сербская "Црвена Звезда". Дркушич может перейти из "Сочи" в "Зенит", после чего отправится в Сербию на правах аренды.

Ранее греческий ПАОК объявил о подписании контракта с воспитанником ЦСКА Федором Чаловым. Форвард присоединился к действующим чемпионам Греции за 3 миллиона евро и подписал со своим новым клубом контракт до лета 2027-го года.

Ваня Дркушич Сочи ПАОК Российские трансферы
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