"Да, действительно ПАОК проявляет интерес к Ванье Дркушичу. На данный момент могу лишь сказать, что это отличный клуб и чемпион Греции", - цитирует Ратковицу "Чемпионат".
Права на защитника сборной Словении Ваню Дркушича принадлежат вылетевшему из РПЛ "Сочи". Ранее сообщалось, что футболист планирует сменить клуб в летнее трансферное окно. По данным СМИ, в футболисте также заинтересована сербская "Црвена Звезда". Дркушич может перейти из "Сочи" в "Зенит", после чего отправится в Сербию на правах аренды.
Ранее греческий ПАОК объявил о подписании контракта с воспитанником ЦСКА Федором Чаловым. Форвард присоединился к действующим чемпионам Греции за 3 миллиона евро и подписал со своим новым клубом контракт до лета 2027-го года.
Агент Ратковица: ПАОК проявляет интерес к Ване Дркушичу из "Сочи"
Футбольный агент Младен Ратковица, занимающийся ведением дел защитника "Сочи" Вани Дркушича, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны ПАОКа.
Фото: "Чемпионат"