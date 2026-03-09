Карседо: "Спартак" должен быть выше в турнирной таблице

- "Спартак" — клуб, который должен быть выше в таблице, насколько это возможно.
Сейчас у нас приличное отставание, но мы идём от игры к игре. Это позволило нам приблизиться к лидирующей группе. Впереди важная игра, которая позволит быть ближе к лидерам, - цитирует Карседо "Чемпионат".
Московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:3.
По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь баллов.
Напомним, что красно-белые уступили столичному "Динамо" на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:5. Ответная встреча состоится на домашнем поле "Спартака".