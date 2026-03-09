Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
4 - 3 4 3
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Волга УлЗавершен

Карседо: "Спартак" должен быть выше в турнирной таблице

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо высказался о текущем турнирном положении команды.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Карседо, "Спартак" должен быть выше в таблице.

- "Спартак" — клуб, который должен быть выше в таблице, насколько это возможно.

Сейчас у нас приличное отставание, но мы идём от игры к игре. Это позволило нам приблизиться к лидирующей группе. Впереди важная игра, которая позволит быть ближе к лидерам, - цитирует Карседо "Чемпионат".

Московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:3.

По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь баллов.

Напомним, что красно-белые уступили столичному "Динамо" на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:5. Ответная встреча состоится на домашнем поле "Спартака".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится