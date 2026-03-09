Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
4 - 3 4 3
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Волга УлЗавершен

Червиченко: смешная победа "Спартака" над "Акроном"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info победу "красно-белых" над "Акроном" (4:3).
Фото: ФК "Спартак"
- Смешная победа: "Спартак" "справился", судья "справился". Когда красно-белые второй гол забивали, там два человека явно в офсайде стояли.

И перед тем, как "Акрон" пенальти пробивал, Дмитриев чуть ногу сопернику не оторвал. Арбитр стоит рядом с эпизодом, но ничего не видит. Зачем слепых приглашаете в судейский корпус?

- По первым матчам после возобновления сезона было много вопросов по работе судей.

- Пока тех, кто в руководстве судейского корпуса, не выгонят, так и будет. Их надо было поджопниками выгнать ещё пару лет назад.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -8
  • Не нравится