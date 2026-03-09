Червиченко: смешная победа "Спартака" над "Акроном"

Фото: ФК "Спартак"

- Смешная победа: " Спартак " "справился", судья "справился". Когда красно-белые второй гол забивали, там два человека явно в офсайде стояли.

И перед тем, как "Акрон" пенальти пробивал, Дмитриев чуть ногу сопернику не оторвал. Арбитр стоит рядом с эпизодом, но ничего не видит. Зачем слепых приглашаете в судейский корпус?- Пока тех, кто в руководстве судейского корпуса, не выгонят, так и будет. Их надо было поджопниками выгнать ещё пару лет назад.