Карседо ответил, когда болельщики увидят основной состав "Спартака"

- У нас есть представление, понимаем, как хотим играть и кто должен быть в стартовом составе.
У нас было три игры за короткое время — нам нужна была свежесть. Сегодня отметились голами те, кто меньше играл, - цитирует Карседо "Чемпионат".
Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". Под руководством испанского специалиста красно-белые одержали две победы в чемпионате России - над "Сочи" (3:2) и "Акроном" (4:3), а также уступили московскому "Динамо" (2:5) в Кубке России.
По итогам 20 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками и отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на восемь баллов.