В руководстве "Акрона" прокомментировали поражение от "Спартака"

- Счет на табло. Результата всегда закономерен. Надо доказывать и забивать голы.
Артем Дзюба сказал, что могли выиграть 4:3? 100%. Могли выигрывать 4:3. Но проиграли, - приводит слова Клюшева "Матч ТВ".
Сегодня, 9 марта, тольяттинский "Акрон" на выезде уступил московскому "Спартаку" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:4. Тольяттинцы открыли счет благодаря точному удару Максима Болдырева, однако в первом тайме красно-белым удалось забить три мяча - отличились Пабло Солари, Кристофер Ву и Кристофер Мартинс.
Во второй половине встречи гости сравняли - отличились Максим Болдырев и Жилсон Беншимол с пенальти, однако красно-белым удалось добиться победы благодаря голу Маркиньоса на 88 минуте встречи.
По итогам 20 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками. Тольяттинцы располагаются на 11 строчке с 21 баллом в своем активе.