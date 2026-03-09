Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
4 - 3 4 3
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Волга УлЗавершен

В руководстве "Акрона" прокомментировали поражение от "Спартака"

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев прокомментировал поражение от "Спартака" (3:4).
Фото: ФК "Акрон"
По словам Клюшева, результат всегда закономерен.

- Счет на табло. Результата всегда закономерен. Надо доказывать и забивать голы.

Артем Дзюба сказал, что могли выиграть 4:3? 100%. Могли выигрывать 4:3. Но проиграли, - приводит слова Клюшева "Матч ТВ".

Сегодня, 9 марта, тольяттинский "Акрон" на выезде уступил московскому "Спартаку" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:4. Тольяттинцы открыли счет благодаря точному удару Максима Болдырева, однако в первом тайме красно-белым удалось забить три мяча - отличились Пабло Солари, Кристофер Ву и Кристофер Мартинс.

Во второй половине встречи гости сравняли - отличились Максим Болдырев и Жилсон Беншимол с пенальти, однако красно-белым удалось добиться победы благодаря голу Маркиньоса на 88 минуте встречи.

По итогам 20 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками. Тольяттинцы располагаются на 11 строчке с 21 баллом в своем активе.


