Полузащитник "Спартака" высказался об игре команды в обороне

Полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс прокомментировал 10 пропущенных мячей в трех матчах весеннего этапа.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Мартинса, 10 пропущенных мячей - это очень много и нужно исправлять эту ситуацию.

- 10 пропущенных голов за три матча — это очень много. Нужно исправлять эту ситуацию, но главное — победа.

Мы можем работать над деталями, исправлять недочёты и готовиться к игре с "Зенитом", - цитирует Мартинса "Чемпионат".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые на домашнем стадионе одержали победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 4:3. В 19 туре чемпионата России столичный клуб на выезде одержал победу над "Сочи" со счетом 3:2.

По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь баллов.

