Полузащитник "Спартака" высказался об игре команды в обороне

- 10 пропущенных голов за три матча — это очень много. Нужно исправлять эту ситуацию, но главное — победа.
Мы можем работать над деталями, исправлять недочёты и готовиться к игре с "Зенитом", - цитирует Мартинса "Чемпионат".
В 20 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые на домашнем стадионе одержали победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 4:3. В 19 туре чемпионата России столичный клуб на выезде одержал победу над "Сочи" со счетом 3:2.
По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь баллов.