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"Урал" обратится в ЭСК по итогам матча против "Сокола"

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Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию при главе РФС после матча 4-го тура Первой лиги с "Соколом" (0:0).
Фото: "Матч ТВ"
"Будем ли подавать в ЭСК по игре с "Соколом"? Скорее всего, будем подавать", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".

Сегодня, 3 августа, состоялась встреча 4-го тура Первой лиги между "Уралом" и саратовским "Соколом", которая завершилась безголевой ничьей. По информации СМИ, президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов остался недоволен работой арбитра матча.

На данный момент "Урал" занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Григорий Иванов Урал Сокол
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