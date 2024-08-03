"Будем ли подавать в ЭСК по игре с "Соколом"? Скорее всего, будем подавать", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".
Сегодня, 3 августа, состоялась встреча 4-го тура Первой лиги между "Уралом" и саратовским "Соколом", которая завершилась безголевой ничьей. По информации СМИ, президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов остался недоволен работой арбитра матча.
На данный момент "Урал" занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 7 очков.
"Урал" обратится в ЭСК по итогам матча против "Сокола"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию при главе РФС после матча 4-го тура Первой лиги с "Соколом" (0:0).
Фото: "Матч ТВ"