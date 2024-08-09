"Многие клубы проявляют интерес к Дркушичу, но конкретно говорить не буду. Будет это полная продажа или аренда с выкупом зависит от возможностей клубов. Надеюсь, решения по будущему Дркушича осталось ждать не так долго", - цитирует Рубашко Sport24.
Ранее сообщалось, что центральный защитник "Сочи" Ваня Дркушич может перейти в испанскую "Севилью". В прошлом сезоне словенец провел за южан во всех турнирах 23 матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Роберта Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу.
Гендир "Сочи": многие клубы проявляют интерес к Дркушичу, решения по его будущему осталось ждать недолго
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о будущем защитника Вани Дркушича.
Фото: ФК "Сочи"