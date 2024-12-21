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Черданцев - о назначении Ари в "Торпедо": посмотрим, кого он привезет

Популярный комментатор Георгий Черданцев высказался о приходе Ари на должность спортивного директора "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"
- Думаю, это назначение под южно-американский рынок. Мы видим, что бразильцы в Россию едут охотно. Вон в "Зените" половина игроков оттуда. Все-таки бразильцы и их агенты поверят скорее Ари, чем русскому сотруднику клуба. Посмотрим, кого он привезет.

Напомним, в начале декабря московское "Торпедо" объявило о том, что бывший футболист ряда клубов РПЛ Ари станет новым спортивным директором "автозаводцев".

Экс-нападающий Ари играл в чемпионате России с 2010 по 2021 год. В составе столичного "Локомотива" он становился чемпионом страны, со "Спартаком" форвард выигрывал серебряные медали РПЛ, а также трижды завоевывал бронзовые награды с "Краснодаром".

Источник: "СЭ"

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