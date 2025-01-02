"Когда я пришёл, команда находилась на пятом-шестом месте, отрыв от первого места был значительный. Стать лидерами получилось благодаря работе тренерского штаба и коллектива. "Балтика" вылетела из РПЛ в прошлом сезоне, и все хотят быстрее туда вернуться. Тренерский штаб Андрея Викторовича всегда даёт результат", - цитирует Менделя "РБ Спорт".
Андрей Мендель перешел в калининградскую "Балтику" из воронежского "Факела" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца текущего сезона. В сезоне-2024/2025 Мендель провел за калининградцев во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 700 тысяч евро.
После 21-го сыгранного тура калининградская "Балтика" располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги с 45-ю набранными очками. На второй строчке располагается московское "Торпедо", тройку лидеров замыкает екатеринбургский "Урал".
Мендель: тренерский штаб Талалаева всегда даёт результат
Полузащитник "Балтики" Андрей Мендель высказался о работе Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Факел"