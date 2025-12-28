Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

"Зенит" готов рассматривать предложения по Жерсону от 40 млн евро - "СЭ"

Петербуржцы не планируют расставаться с игроком.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, "Зенит" не хочет продавать полузащитника Жерсона этой зимой, но готов рассматривать предложения по нему от 40 миллионов евро. Подчеркивается, что такую планку установили в клубе.

Также сообщается, что петербуржцы не заинтересованы в обмене хавбека на защитника "Крузейро" Жонатана Жезуса.

Напомним, ранее в прессе появлялась информация, что в услугах Жерсона заинтересованы ряд бразильских и саудовских клубов.

Жерсон перешел в "Зенит" минувшим летом и подписал пятилетний контракт. За сине-бело-голубых 28-летний бразилец провел 15 матчей и отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

