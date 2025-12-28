"Зенит" готов рассматривать предложения по Жерсону от 40 млн евро - "СЭ"

По данным источника, "Зенит" не хочет продавать полузащитника Жерсона этой зимой, но готов рассматривать предложения по нему от 40 миллионов евро. Подчеркивается, что такую планку установили в клубе.
Также сообщается, что петербуржцы не заинтересованы в обмене хавбека на защитника "Крузейро" Жонатана Жезуса.
Напомним, ранее в прессе появлялась информация, что в услугах Жерсона заинтересованы ряд бразильских и саудовских клубов.
Жерсон перешел в "Зенит" минувшим летом и подписал пятилетний контракт. За сине-бело-голубых 28-летний бразилец провел 15 матчей и отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Зенит"