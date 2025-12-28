Полузащитник "Спартака" отправится на сбор с "Балтикой" - источник

По информации источника, на первый сбор "Балтики" отправится на условиях просмотра 19-летний полузащитник московского "Спартака" Даниил Плотников.
Сообщается, что калининградцы уже направили соответствующий запрос в московский клуб.
Плотников является воспитанником академии красно-белых. В этом году хавбек играл на правах аренды за дзержинский "Химик", в составе которого провел 22 матча, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи на партнеров. Transfermarkt оценивает юного футболиста в 100 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Фото: fmsportsagency.ru