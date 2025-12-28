Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Полузащитник "Спартака" отправится на сбор с "Балтикой" - источник

Калининградцы планируют просмотр игрока красно-белых.
Фото: fmsportsagency.ru
По информации источника, на первый сбор "Балтики" отправится на условиях просмотра 19-летний полузащитник московского "Спартака" Даниил Плотников.

Сообщается, что калининградцы уже направили соответствующий запрос в московский клуб.

Плотников является воспитанником академии красно-белых. В этом году хавбек играл на правах аренды за дзержинский "Химик", в составе которого провел 22 матча, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи на партнеров. Transfermarkt оценивает юного футболиста в 100 тысяч евро.

Источник: Metaratings

