"Ахмат" близок к приобретению нападающего из Казахстана - источник

По данным источника, фланговый нападающий Галымжан Кенжебек близок к переходу в "Ахмат" на правах свободного агента. Сообщается, что стороны согласовывают последние детали перехода.
Кенжебек играет за казахстанский клуб "Елимай" с лета этого года. Его контракт был рассчитан на полгода и истекает 31 декабря. В 11 матчах казахстанской Премьер-лиги крайний форвард записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 голевые передачи. Ранее 22-летний вингер играл за "Кошице" из чемпионата Словакии.
Источник: "Чемпионат"
Грозненцы готовят первый трансфер.
Фото: KazFootball.kz