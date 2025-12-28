Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

"Ахмат" близок к приобретению нападающего из Казахстана - источник

Грозненцы готовят первый трансфер.
Фото: KazFootball.kz
По данным источника, фланговый нападающий Галымжан Кенжебек близок к переходу в "Ахмат" на правах свободного агента. Сообщается, что стороны согласовывают последние детали перехода.

Кенжебек играет за казахстанский клуб "Елимай" с лета этого года. Его контракт был рассчитан на полгода и истекает 31 декабря. В 11 матчах казахстанской Премьер-лиги крайний форвард записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 голевые передачи. Ранее 22-летний вингер играл за "Кошице" из чемпионата Словакии.

Источник: "Чемпионат"

