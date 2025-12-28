Агент Сутормина рассказал, доволен ли игрок своим выступлением за "Крылья Советов"

"Естественно, он недоволен, потому что он может и способен показывать игру гораздо лучше. Сейчас вот скоро стартуют сборы, Алексей надеется на них хорошо поработать и весной уже показать себя в полной мере на футбольном поле", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Алексей Сутормин, играющий на позиции флангового нападающего, перебрался в "Крылья Советов" минувшим летом, покинув в качестве свободного агента "Зенит". В составе самарской команды 31-летний вингер принял участие в 22 матчах чемпионата и Кубка России, в которых провел на поле суммарно 871 минуту и не отметился ни одним результативным действием.
Напомним, "Крылья Советов" начнут учебно-тренировочные сборы в Турции 10 января.
Фото: ФК "Крылья Советов"