Английская премьер-лига

Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Глава РФС заявил, что Россия намерена проводить международные футбольные турниры

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Россия после возвращения на мировую арену планирует подавать заявки на проведение международных турниров в стране.
Фото: РФС
"Россия — одна из тех немногих стран, которые умеют на самом высоком уровне проводить массовые спортивные мероприятия. Поэтому, если будет такая возможность, мы будем (претендовать на проведение международных турниров)", - цитирует Дюкова "РБ Спорт".

Национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2018 году Россия провела чемпионат мира по футболу, а также матчи чемпионата Европы-2020.

В 2025 году к участию в международных соревнованиях начали допускать российских спортсменов, которые выступают в индивидуальных видах спорта.

