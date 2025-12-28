Глава РФС заявил, что Россия намерена проводить международные футбольные турниры

"Россия — одна из тех немногих стран, которые умеют на самом высоком уровне проводить массовые спортивные мероприятия. Поэтому, если будет такая возможность, мы будем (претендовать на проведение международных турниров)", - цитирует Дюкова "РБ Спорт".
Национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2018 году Россия провела чемпионат мира по футболу, а также матчи чемпионата Европы-2020.
В 2025 году к участию в международных соревнованиях начали допускать российских спортсменов, которые выступают в индивидуальных видах спорта.
Фото: РФС