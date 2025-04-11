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Вратарь "Торпедо" Ботнарь может перейти в один из клубов РПЛ

По информации СМИ, ряд клубов Российской Премьер-Лиги заинтересованы в подписании вратаря московского "Торпедо" Виталия Ботнаря.
Фото: ФК "Нефтехимик"
Действующий контракт вратаря с клубом истекает в июне. Это означает, что голкипер летом покинет команду и присоединится к новому клубу на правах свободного агента.

Виталий Ботнарь является игроком "Торпедо" с февраля 2024 года. В текущем сезоне россиянин в составе "автозаводцев" в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых 9 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных 7 играх всего пропустил 9 голов.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 275 тысяч евро

Источник: Legalbet

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