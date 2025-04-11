Действующий контракт вратаря с клубом истекает в июне. Это означает, что голкипер летом покинет команду и присоединится к новому клубу на правах свободного агента.
Виталий Ботнарь является игроком "Торпедо" с февраля 2024 года. В текущем сезоне россиянин в составе "автозаводцев" в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых 9 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных 7 играх всего пропустил 9 голов.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 275 тысяч евро
Источник: Legalbet
Вратарь "Торпедо" Ботнарь может перейти в один из клубов РПЛ
По информации СМИ, ряд клубов Российской Премьер-Лиги заинтересованы в подписании вратаря московского "Торпедо" Виталия Ботнаря.
Фото: ФК "Нефтехимик"