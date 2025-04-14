Сообщается, что отечественным игрокам не нравится, что зарплата пришедших зимой Ейсона Гузмана и Алессона в несколько раз превышает их оклады. Кроме того, между россиянами и латиноамериканцами на поле возникает недопонимание. В тренерском штабе Олега Кононова уверены, что им под силу исправить ситуацию, но в руководстве "автозаводцев" обеспокоены результатами команды.
"Торпедо", которое в текущем сезоне выступает в Первой лиге, потерпело два поражения подряд. На данный момент москвичи с 51-м очком после 28-го тура занимают второе место в турнирной таблице.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что зарплата Ейсона Гузмана, чья рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро, составляет 600 тыс. евро. О размере зарплаты Алессона (рыночная стоимость - 900 тыс. евро) неизвестно.
Источник: Legalbet
Источник: российские футболисты "Торпедо" недовольны зарплатами бразильцев
По информации СМИ, костяк российских футболистов московского "Торпедо" недоволен зарплатами бразильских игроков, которых клуб подписал в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)