Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
18:00
АхматНе начат
Спартак
20:30
УралНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
22:00
БарселонаНе начат
Астон Вилла
22:00
ПСЖНе начат

Источник: российские футболисты "Торпедо" недовольны зарплатами бразильцев

По информации СМИ, костяк российских футболистов московского "Торпедо" недоволен зарплатами бразильских игроков, которых клуб подписал в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)
Сообщается, что отечественным игрокам не нравится, что зарплата пришедших зимой Ейсона Гузмана и Алессона в несколько раз превышает их оклады. Кроме того, между россиянами и латиноамериканцами на поле возникает недопонимание. В тренерском штабе Олега Кононова уверены, что им под силу исправить ситуацию, но в руководстве "автозаводцев" обеспокоены результатами команды.

"Торпедо", которое в текущем сезоне выступает в Первой лиге, потерпело два поражения подряд. На данный момент москвичи с 51-м очком после 28-го тура занимают второе место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что зарплата Ейсона Гузмана, чья рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро, составляет 600 тыс. евро. О размере зарплаты Алессона (рыночная стоимость - 900 тыс. евро) неизвестно.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится