- Глушенков - лучший футболист России сейчас. Будут официальные матчи, он будет в сборной. И вот этот Круговой, который еще не состоялся как игрок...
Сколько ему? 28 лет? Он же еще не состоялся, ничего не выиграл, он сидел в запасе и никак не мог выиграть конкуренцию в "Зените", понимаете? И ушел, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Ранее Круговой заявил, что каждый футболист сборной России должен выкладываться на максимум независимо от предоставленного игрового времени. Глушенков не получил вызов на ноябрьские товарищеские матчи национальной команды.
Отметим, что Круговой выиграл два титула с ЦСКА и девять трофеев с "Зенитом".