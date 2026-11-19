- Андрей Мостовой уходил со слезами, а я уходил, наоборот, с широчайшей улыбкой. Я понимал, что пришел за определенными целями, я их добился.
И я понимал, что я возвращаюсь туда, где меня ждут и любят. Наверное, это даже самое основное, почему у меня вызывало улыбку, - рассказал Горшков в подкасте "Крыльев Советов" во "ВКонтакте".
Горшков защищал цвета "Зенита" с 2024 по 2026 год, выиграв чемпионат России и два Суперкубка страны. За петербуржцев он провёл 43 встречи, а после возвращения в "Крылья Советов" сыграл 15 матчей во всех турнирах.