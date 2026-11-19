Фото: ПФК "Крылья Советов"

И я понимал, что я возвращаюсь туда, где меня ждут и любят. Наверное, это даже самое основное, почему у меня вызывало улыбку, - рассказал Горшков в подкасте "Крыльев Советов" во "ВКонтакте".