В "ПСЖ" приняли решение по будущему Сафонова - источник

Руководство "ПСЖ" приняло решение о будущем российского голкипера Матвея Сафонова.

Фото: Getty Images

По информации Canal+, парижский клуб намерен продлить соглашение с 27-летним вратарём, несмотря на то что его действующий договор рассчитан до лета 2029 года.



Помимо Сафонова, "ПСЖ" планирует заключить новые контракты с Хвичей Кварацхелией, Дезире Дуэ и Усманом Дембеле. Соглашения первых двух действуют до 2029 года, тогда как контракт Дембеле истекает в 2028-м.



Сафонов перешёл в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. За трансфер российского голкипера парижский клуб заплатил 20 млн евро.