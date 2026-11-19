Как сообщает ESPN, "Васко да Гама" завершил покупку Роберта Ренана за 8 миллионов евро. Сначала "Зенит" получит 3,2 миллиона, остальная часть суммы будет выплачена в рассрочку в течение 2027 года.
Ренан перешел в петербургский "Зенит" в начале января 2023 года. Всего за сине-бело-голубых защитник провел 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
Футболист выступает в аренде за "Васко да Гама" с августа 2025.
"Зенит" завершил сделку по продаже игрока в "Васко да Гама" - ESPN
"Зенит" завершил сделку по продаже своего футболиста в бразильский "Васко да Гама".
Фото: ФК "Зенит"