- Понятно, что отношение не 50 на 50, неравнозначное. У иностранцев там намного больше есть поблажек. Я наигрывался в составе на тренировке и допустил одну ошибку. Сразу же крикнули: "Юр, отдай манишку Педро".
Русским чуть сложнее там, потому что всего три места в составе и ты должен быть на голову сильнее легионера, - сказал Горшков в "КС: Подкаст".
27-летний защитник выступал за "Зенит" с 2024 года, а в августе 2026-го вернулся в "Крылья Советов". В нынешнем сезоне Горшков провёл 11 матчей в РПЛ.