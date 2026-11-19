По информации источника, "Оренбург" заинтересован в подписании Амаду Кундула.
На данный момент сенегальский футболист выступает на правах аренды за португальскую "Коимбру". На его счету 9 матчей, 5 голов и 1 результативная передача в текущем сезоне. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 200 миллионов евро.
Источник: Sport24
Клуб РПЛ проявляет интерес к форварду хихонского "Спортинга" - источник
Российский клуб может подписать нападающего испанского "Спортинга".
Фото: ФК "Спортинг" Хихон