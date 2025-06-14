По информации источника, московское "Торпедо" полностью согласовало переход центрального нападающего Ади Алича из македонского клуба "Силекс". Сообщается, что игрок уже проходит медосмотр, контракт с российским клубом будет рассчитан на 3 года. Сумма трансфера составит 200 тысяч евро.
В завершившемся сезоне 23-летний боснийский форвард провел 34 матча за "Силекс" во всех турнирах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и сделал 3 голевые передачи на партнеров.
Источник: Sport24
Источник: "Торпедо" пополнит состав боснийским форвардом Аличем
Ади Алич продолжит карьеру в России.
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