Матчи Скрыть

Источник: "Торпедо" пополнит состав боснийским форвардом Аличем

Ади Алич продолжит карьеру в России.
Фото: Getty Images
По информации источника, московское "Торпедо" полностью согласовало переход центрального нападающего Ади Алича из македонского клуба "Силекс". Сообщается, что игрок уже проходит медосмотр, контракт с российским клубом будет рассчитан на 3 года. Сумма трансфера составит 200 тысяч евро.

В завершившемся сезоне 23-летний боснийский форвард провел 34 матча за "Силекс" во всех турнирах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и сделал 3 голевые передачи на партнеров.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится