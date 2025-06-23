Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 0 0 0
Аль-ХиляльЗавершен
Манчестер Сити
6 - 0 6 0
Аль-АйнЗавершен
Атлетико
22:00
БотафогоНе начат
Сиэтл Саундерс
22:00
ПСЖНе начат

Источник: Уридия переходит в "Факел"

Форвард Мераби Уридия близок к переходу в воронежский «Факел».
Фото: ФК "Черноморец"
Сегодня, 23 июня, стороны должны завершить переговоры, сообщает Metaratings.ru.

Минувший сезон Уридия провел в «Черноморце», за который сыграл 34 матча в ФНЛ. 32-летний нападающий забил семь голов и отметился девятью результативными передачами. Уридия стал лучшим ассистентом Первой лиги.

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в ФНЛ, набрав 64 очка. Из-за проблем с лицензированием команда не попала в стыковые матчи.

«Факел» финишировал на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Воронежский клуб набрал 18 баллов. Предстоящий сезон «Факел» проведет в Первой лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится